Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alanyurt yolunda, Cahit Eriş (66) idaresindeki 16 F 0768 plakalı otomobille Ahmet Can Öztürk (19) kontrolündeki 16 KON 12 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Cahit Eriş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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