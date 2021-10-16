Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, düzenlenen toplantıda yeniden adaylığını duyurdu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 7. Olağan Genel Kurul öncesi aday tanıtım toplantısı düzenledi. Aday listesini tanıtarak yeniden aday olduklarını ifade eden Yazgan, "Orta vadede 150.000 üye, uzun vadede 200.000 üye hedefini bu teşkilatın önüne koyuyoruz. Şube başkanlarımızı profesyonel yapacağız. Şube başkanlarımız profesyonel oldukça, profesyonel sendika sayımız arttıkça bu hedefimizi gerçekleştirme şansımız daha da yükseliyor" dedi.

"2013 ile 2016 yılları arası 45.000 üye sayısından 74.000 üye sayısına çıktığımız muazzam bir dönem"

Görevde oldukları süre boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Yazgan, "2013 yılında ilk defa alanında emek veren, toz yutan şube başkanlarımız için şube araçları kiralama yöntemi ile ilk defa araç teminine gittik ve arkasından şubelerimize araçlar satın alındı. 2013 yılında yine ilk defa şubelerimiz profesyonel sendikacılıkla tanıştı. Bu sayıyı da her geçen gün artırmaktayız. 2013 ile 2016 yılları arası 45.000 üye sayısından 74.000 üye sayısına çıktığımız muazzam bir dönem. 6. Olağan Genel Kurul'da görevi 74.000 üye ile zirvede bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz 100.000 üye"

7. Olağan Genel Kurul sonrasında yapacakları çalışmalardan bahseden Yazgan, şunları söyledi:

"Orta vadede 150.000 üye, uzun vadede 200.000 üye hedefini bu teşkilatın önüne koyuyoruz. Şube başkanlarımızı profesyonel yapacağız. Şube başkanlarımız profesyonel oldukça, profesyonel sendika sayımız arttıkça bu hedefimizi gerçekleştirme şansımız daha da yükseliyor. Şubelere çalışma ofislerini artık önümüzdeki genel kuruldan sonra almaya başlıyoruz. 2 ayda bir büyük şubelerimizden başlamak üzere, bir şubeme kendi ofisini alacağız ve şubelerimizi kiralardan kurtaracağız" - ANKARA