Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, düzenlenen toplantıda yeniden adaylığını duyurdu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, düzenlenen toplantıda yeniden adaylığını duyurdu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 7. Olağan Genel Kurul öncesi aday tanıtım toplantısı düzenledi. Aday listesini tanıtarak yeniden aday olduklarını ifade eden Yazgan, "Orta vadede 150.000 üye, uzun vadede 200.000 üye hedefini bu teşkilatın önüne koyuyoruz. Şube başkanlarımızı profesyonel yapacağız. Şube başkanlarımız profesyonel oldukça, profesyonel sendika sayımız arttıkça bu hedefimizi gerçekleştirme şansımız daha da yükseliyor" dedi.

"2013 ile 2016 yılları arası 45.000 üye sayısından 74.000 üye sayısına çıktığımız muazzam bir dönem"

Görevde oldukları süre boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Yazgan, "2013 yılında ilk defa alanında emek veren, toz yutan şube başkanlarımız için şube araçları kiralama yöntemi ile ilk defa araç teminine gittik ve arkasından şubelerimize araçlar satın alındı. 2013 yılında yine ilk defa şubelerimiz profesyonel sendikacılıkla tanıştı. Bu sayıyı da her geçen gün artırmaktayız. 2013 ile 2016 yılları arası 45.000 üye sayısından 74.000 üye sayısına çıktığımız muazzam bir dönem. 6. Olağan Genel Kurul'da görevi 74.000 üye ile zirvede bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz 100.000 üye"

7. Olağan Genel Kurul sonrasında yapacakları çalışmalardan bahseden Yazgan, şunları söyledi:

"Orta vadede 150.000 üye, uzun vadede 200.000 üye hedefini bu teşkilatın önüne koyuyoruz. Şube başkanlarımızı profesyonel yapacağız. Şube başkanlarımız profesyonel oldukça, profesyonel sendika sayımız arttıkça bu hedefimizi gerçekleştirme şansımız daha da yükseliyor. Şubelere çalışma ofislerini artık önümüzdeki genel kuruldan sonra almaya başlıyoruz. 2 ayda bir büyük şubelerimizden başlamak üzere, bir şubeme kendi ofisini alacağız ve şubelerimizi kiralardan kurtaracağız" - ANKARA

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Ali Babacan
Magazin Mehmet Ali Erbil İdo Tatlıses
Spor Emre Belözoğlu Cristiano Schumacher Fernando Alonso
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, genel kurul öncesi adaylığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:56:33. #1.11#