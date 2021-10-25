Burhaniye'de Çifte Minareli Camiye yeni imam - Haberler
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Burhaniye'de Çifte Minareli Camiye yeni imam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Burhaniye'de Çifte Minareli Camiye yeni imam

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde Recep Çabuk'un emekliye ayrılması ile boşalan imamlığa Turan Tonga atandı.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde Recep Çabuk'un emekliye ayrılması ile boşalan imamlığa Turan Tonga atandı. Yeni görevine başlayan Tonga, Cami Yaptırma Derneği ile birlikte eksikliklerin giderildiğini söyledi.

Caminin temizliğine çok dikkat ettiklerini anlatan imam Turan Tonga, belediyenin de kendilerine destek olduğunu söyledi. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Çoban da, Çifte Minareli Caminin ilgi gördüğünü söyledi. Müezzin Muhsin Yeşiloğlu'nun da yeni atandığını anlatan İmam Turan Tonga, "Pandemi döneminde hijyen eskisinden daha önemli hale geldi. Bizde cemaatimiz ile birlikte camimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Temizlik çalışmalarına belediye de destek olmaktadır." dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Çifte Minareli Camiye yeni imam

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