Burdur'da farklı zamanlarda çalınan 3 motosiklet bulundu

BURDUR (İHA) - Burdur'da farklı zamanlarda çalınan 3 motosiklet aynı yerde bulundu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, çalıntı bir motosikletin il merkezine bağlı Gökçebağ köyüne götürülerek plakasız olarak satıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, motor ve şasi numaraları silinmiş şekilde 3 adet motosiklet buldu. Bulunan motosikletlerden ikisinin geçmiş tarihlerde il merkezinden çalınan ve halen aranmakta olan motosikletlerden olduğu öğrenildi. Söz konusu motosikletleri kullanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 3 adet motosikleti çalan şahsın, daha önce hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan U.K. isimli şahıs olduğu ortaya çıktı. - BURDUR