Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi! Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi! Burcu Özberk kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Özberk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burcu Özberk hakkında merak edilenler. Burcu Özberk hayatı ve biyografisi. Burcu Özberk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Özberk merak konusu oldu. İşte Burcu Özberk hakkında merak edilen Burcu Özberk kimdir, Burcu Özberk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Aralık 1989

Kaç yaşında: 31 yaşında Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nereli: Eskişehir

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021'den itibaren ise Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle baş rol almaktadır.

Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi! Burcu Özberk kaç yaşında, nereli?
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Haber: Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi! Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? - Haberler
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