Burak Tamdoğan kimdir? Burak Tamdoğan kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan hayatı ve biyografisi!
Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Peki, Burak Tamdoğan kimdir? Burak Tamdoğan kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan mesleği nedir? Burak Tamdoğan hayatı ve biyografisi nedir?
2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Oyuncu TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır. Peki, Burak Tamdoğan kimdir? Burak Tamdoğan kaç yaşında, nereli?Burak Tamdoğan mesleği nedir? Burak Tamdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
BURAK TAMDOĞAN KİMDİR?
Burak Tamdoğan (3 Mart 1971, Ankara), Türk oyuncu.
1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. Oyuncu TRT 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Film;
Kafalar Karışık - 2018 (Kazım)
Şansımı Seveyim - 2017 (Kör Hafız)
Fried Chicken - 2013 (Bedri)
Geriye Kalan - 2011 (Mustafa)
Sıcak - 2008 (Bekir)
Ayakta Kal - 2008 (Tekin Öğretmen)
Beynelmilel - 2006 (Üsteğmen Samet)
Dizi;
Kazara Aşk - 2021 (Dursun)
Çatı Katı Aşk - 2020 (Filozof Emin)
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020 (Fevzi Çakmak)
Hercai - 2020 (Filibos)
Elimi Bırakma - 2018 (Azmi)
Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018 (Şehabettin Paşa)
Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 (Tekin Mirkelamoğlu)
Kaçın Kurası - 2016 (Asım)
Göç Zamanı - 2016 (Bilal)
Analar ve Anneler - 2015 (Salih Ağa)
Kara Para Aşk - 2014 (Hüseyin Demir)
En Uzun Yüzyıl - 2013
Yamak Ahmet - 2012 (Emin Usta)
Farklı Desenler - 2010 - 2012 (Yıldırım)
Nefes - 2009 (Yaman)
Hanımın Çiftliği - 2009 (Komutan)
Geniş Aile - 2009 - 2010 (Nebil)
Küçük Kadınlar - 2008 - 2010 (Mustafa Gezici)
Kollama - 2008 (Menderes)
Elif - 2008 (Ekrem)
Parmaklıklar Ardında - 2007 (Osman Zeybek)
Mahşer - 2007 (Tevfik)
Kara Yılan - 2007 (Tarık Bey)
Hakkını Helal Et - 2007 (Recep)
Adak - 2006 (Hasan)
Erkek Tarafı - 2005 (Mehmet)
Beşinci Boyut - 2005 (Adnan)
Avrupa Yakası - 2004 (konuk oyuncu)
Bizim Evin Halleri - 2000
Ferhunde Hanımlar - 1993
Tiyatro çalışmaları
Rol aldığı oyunlar;
Davul Tozu - 2016
Olay Rusya'da Geçiyor - 2013
Yönetmenin Seçimi - 2010
Bir Zamanlar - 2009
Kayıp Oyun - 2008
Ne Ala Temaşa - 2007
Meddah - 2006
Çıkışyoklandı Cumhuriyeti - 2005
Maymun Oswald - 2005
Savaşa Hoşgeldiniz - 2004
Vatan Kurtaran Saban - 2003
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım - 2003
Akıllı, Daha Akıllı, Daha Daha Akıllı Lafontaine Orman Mahkemesinde - 2003
Hikayeyi Mahmud Bedrettin - 1998
Resimli Osmanlı Tarihi - 1997
Yönettiği oyunlar;
Kırmızı Başlıklı Kırt - 2015
Macbeth Mutfakta - 2014
Perili Köşk - 2014
Midas Üçlemesi - 2013
Yedinci Geminin Anaları - 2001
Demirin Fiyatı Nedir? - 2000
Ayak Bacak Fabrikası - 1996
İndim Baktım Şehre - 1996
Islıksever Max - 1996
Kapıcı - 1995
Açılıyor Dükkanımız - 1994
Beş Sokak Oyunu
Tehlike Duvarları