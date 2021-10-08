Buca'nın camileri pırıl pırıl

Belediye ekipleri, ilçedeki bütün camilerin tepeden tırnağa temizliğini yaparken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Buca Müftüsü Kemal Demirel'i makamında ziyaret etti.

Kentteki cami, cemevi ve kiliselerin bakımını yıl boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştiren Buca Belediyesi, camilerdeki temizlik seferberliğini sürdürdü.

Bucalıların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için canla başla çalışan belediye ekipleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında da Buca'daki tüm camileri köşe bucak temizledi. Cami içindeki halıları profesyonel makinelerle yıkayan ekipler, tuvaletlerden avizelere, ayakkabılıklardan minbere kadar geniş çaplı bir temizlik yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da hafta kapsamında Buca Müftüsü Kemal Demirel'i makamında ziyaret etti. Müftü Demirel, Başkan Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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