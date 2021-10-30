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Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Haberler | Güncel

Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri Sonbahar mevsiminin etkisi altına aldığı Bozdağ'da, sararan ağaçların bulunduğu ormanlık arazi drone ile havadan görüntülendi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

ESKİŞEHİR - Sonbahar mevsiminin etkisi altına aldığı Bozdağ'da, sararan ağaçların bulunduğu ormanlık arazi drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir, ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte iklimi ve doğası ile eşsiz sonbahar manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Yaprakları sararan ağaçların bulunduğu Bozdağ'daki ormanlık arazilerde sonbahar kendisini gösterdi. Drone ile havadan görüntülenen, sarı ve yeşil ve kahverenginin hakim olduğu sonbahar görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Son Dakika Haberleri
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