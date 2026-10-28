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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcunun midesinde 322 gram metamfetamin bulundu

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcunun midesinde 322 gram metamfetamin bulundu
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan yolcunun sağlık kuruluşundaki iç beden muayenesinde midesinde 47 kapsül halinde 322 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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