Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Haberler | Kültür Sanat
Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, 8'incisi düzenlenen 'Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED)' çevrim içi olarak başladı.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, 8'incisi düzenlenen 'Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED)' çevrim içi olarak başladı.

Kuzey Ege'deki turizm merkezi Bozcaada'da 8'incisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek 'ekoloji' temalı festivali BIFED, dün çevrim içi başladı. 19 Ekim'e kadar 4 kategoride 41 belgeselin izleyiciyle buluşacağı festivalde, her kategorideki filmler için 250 kişilik izleyici kontenjanı bulunuyor. BIFED de 'Fethi Kayaalp Büyük Ödülü' için 13 ülkeden, 2'si Türkiye'den 15 film yarışıyor. 'Gaia Öğrenci Ödülü' kategorisinde yarışacak 7 film de bulunuyor.

Festivalin ilk gününde filmlerin izlenme sayısı bin 100'ü aştı. Belgeseller, 19 Ekim'e kadar herhangi bir kayıt gerektirmeden BIFED'in internet sitesinden izlenebilecek. Festivalin bu yılki kazananı 17 Ekim Pazar günü saat 20.00'de yine çevrim içi yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Festivalde 'Ana Yarışma' kategorisinde kazananı; Mücella Yapıcı, Nazmi Ulutak, Aslı Odman, Márcia Gomes de Oliveira, Andrijana Stojkovic ve Juliana Paniagua'dan oluşan jüri belirleyecek. 'Gaia Öğrenci Ödülü' ise Elif Demoğlu, Benjamin Huguet ve Sam Plakun tarafından açıklanacak. Festivalde yönetmenlerle çevrim içi soru- cevaplar ve paneller gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, canlı yayınlarda yönetmenlere filmler hakkında soru sorabiliyor.


Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Nihal Yalçın Mustafa Keser Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:53:08. #1.12#