Bozcaada'da çevrim içi 'Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, 8'incisi düzenlenen 'Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED)' çevrim içi olarak başladı.

Kuzey Ege'deki turizm merkezi Bozcaada'da 8'incisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek 'ekoloji' temalı festivali BIFED, dün çevrim içi başladı. 19 Ekim'e kadar 4 kategoride 41 belgeselin izleyiciyle buluşacağı festivalde, her kategorideki filmler için 250 kişilik izleyici kontenjanı bulunuyor. BIFED de 'Fethi Kayaalp Büyük Ödülü' için 13 ülkeden, 2'si Türkiye'den 15 film yarışıyor. 'Gaia Öğrenci Ödülü' kategorisinde yarışacak 7 film de bulunuyor.

Festivalde 'Ana Yarışma' kategorisinde kazananı; Mücella Yapıcı, Nazmi Ulutak, Aslı Odman, Márcia Gomes de Oliveira, Andrijana Stojkovic ve Juliana Paniagua'dan oluşan jüri belirleyecek. 'Gaia Öğrenci Ödülü' ise Elif Demoğlu, Benjamin Huguet ve Sam Plakun tarafından açıklanacak. Festivalde yönetmenlerle çevrim içi soru- cevaplar ve paneller gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, canlı yayınlarda yönetmenlere filmler hakkında soru sorabiliyor.