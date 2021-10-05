Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Haberler | Güncel

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı "Deniz marulu" diye adlandırılan aşırı alg çoğalması, Bostanlı sahili yeşile bürüdü Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü.

İZMİR (İHA) - Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

"Deniz marulu" diye adlandırılan aşırı alg çoğalması, Bostanlı sahili yeşile bürüdü

İZMİR - Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kıyı kesiminde yoğun olarak bulunan deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgeye gelerek deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

"Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım"

Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge. Suyun akışı ve dalga hareketi sınırlı. Dolayısıyla oradan biriken ve karadan da gelen besleyici elementler zaman zaman çoğalıyor. Su sıcaklığı, güneş ışığı, dalga hareketleri gibi çevresel faktörler de uygun oluduğunda bu tür 'deniz marulu' diye bilinen yeşil algler çoğalabiliyor. Bu deniz marullarının 15 günün ardından beyazlaşıp kitle halinde ölümü gözleniyor. Bölgedeki bu durumun yaşanmaması için Büyük Kanal Projesi'ne dahil edilmesi ve derelerin ıslah edilmesi lazım" dedi.

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı

Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı
İhlas Haber Ajansı / Ceren Atmaca - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mithat Sancar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Prens William Alişan Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Marcao Muslera Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bostanlı sahili yine deniz marulu kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:09:07. #1.13#