Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi kendi ilaç kurumunu kurmaya hazırlanıyor

BANJA Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini, RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifini kabul etti.

RS meclisinde bugün yapılan oylamada kabul edilen düzenlemeyle entite düzeyinde Sırp Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu kurulacak.

Kararın, entite resmi gazetesinde yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edilirken, meclisteki muhalif milletvekilleri oy kullanmadı.

Bosna Hersek İçin Beraber milletvekillerinden Senad Bratic, RS'nin, kendi ilaç kurumunu kurmak istemesiyle yetkilerini kötüye kullandığını belirterek, kararın, hem anayasaya hem de 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşmasına aykırı olduğunu söyledi.

Sırp tarafı ise kararın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede daha etkin hareket edilmesi adına alındığını savundu.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberler de, kararın, ayrılıkçı Sırp liderlerin paralel devlet kurumları oluşturma projesinin ilk adımı olduğu kaydedildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik de ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelirken, Dayton Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemişti.