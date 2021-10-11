Bosna Hersek'te 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı - Haberler
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Bosna Hersek'te "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı

AA / Bedrudin Brljavac - Haberler | Kültür Sanat
Bosna Hersek'te

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde gerçekleşen açılış programında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, Bosna Hersek'teki Müslümanların Hz. Muhammed'in doğduğu ayı büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi.

Etkinlik kapsamında 20 gün boyunca ülke genelinde farklı faaliyetler düzenleneceğini belirten Velic, 17 yıldır devam eden gelenekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da etkinlikle Hz. Muhammed'in İslam alemine bıraktığı mirası hatırladıklarını kaydetti.

"İyilik yap" sloganıyla düzenlenen ve 1 Kasım'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında, başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Bosna Hersek'te Selam ya Resulallah etkinliği başladı

Bosna Hersek'te Selam ya Resulallah etkinliği başladı

Bosna Hersek'te Selam ya Resulallah etkinliği başladı

Bosna Hersek'te Selam ya Resulallah etkinliği başladı

AA / Bedrudin Brljavac - Son Dakika Haberleri
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