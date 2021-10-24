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Bolu'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Bolu'da 200 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da 200 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Bolu'da da Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 park, 8 alkollü lokanta ve kafe, 10 konaklama tesisi, 20 metruk bina, otogar ile cadde ve sokaklar kontrol edildi.

Ekipler, 129 araç ve 1042 kişiyi sorguladı, 2 araç sürücüsüne 432 lira para cezası kesti. Basit yaralama suçundan aranan bir şüpheli yakalanırken, tütün ürünleri tüketilen 6 iş yerine tutanak tanzim edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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