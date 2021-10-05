Boğaziçi Üniversite rektörü kimdir? BOUN rektörü kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim oldu? Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

Üniversitede rektör vekilliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi alanlarında yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınıyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmalarına Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak adım atarken, Japonya, Almanya, Norveç, İngiltere ve ABD'nin önde gelen üniversitelerinde de araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haber leşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı.

1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi (İngiltere) olmak üzere yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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