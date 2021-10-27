Bodrum'da Ferhan Şensoy'un büstü açıldı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da Bodrum Belediyesi tarafından 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy'un, ailesinin yaşadığı mahalledeki parka büstü yapıldı. Büstün açılışına katılan Şensoy'un kızı Derya Şensoy gözyaşlarına hakim olamadı.

Bodrum Belediyesi tarafından, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy'un, ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na büstü yapıldı. Heykeltıraş Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu katıldı. Törende Derya Şensoy gözyaşlarına hakim olamadı.

Elif Durdu ve Derya Şensoy ile diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi.