Bodrum'da denizden çıkan çöplerle sanat eserleri yaratıldı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un katılımıyla Avrupa İklim Değişikliği Farkındalık Haftası kapsamında deniz kirliliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte sergilenen sanatçı Şinasi Yelkenci'nin denizden çıkarılan çöplerle yaptığı sanat eserleri beğeni topladı.

Bodrum Belediyesi Gümbet Sahili'nde, Avrupa İklim Değişikliği Farkındalık Haftası kapsamında deniz kirliliği farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, sanatçı Şinasi Yelken ve ilkokul öğrencileri katıldı. Etkinlik öncesinde Başkan Aras, Büyükelçi Landrut'a Bodrum kıyıları hakkında bilgi verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler deniz kıyısında atık çöpleri topladı. Öğrenciler toplanan atık çöplerle, sanat çalışması yaptı. Başkan Aras ve Landrut'l öğrencilerin çalışmalarını izleyerek bir süre sohbet etti. Öte yandan, sanatçı Şinasi Yelken'in denizden çıkarılan çöplerle yaptığı sanat eserleri büyük beğeni toplarken, Başkan Aras ve Büyükelçi Landrut sergilenen sanat eserlerini inceledi.

Etkinlik öğrenciler ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.