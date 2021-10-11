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İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te 2 otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (İHA) - İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te 2 otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan şok yol kontrol uygulamasında iki binek araç içerisinde 2 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İki otomobilde 29 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri
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