Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, yapılan aramada 34 kilo eroin ele geçirildi.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, yapılan aramada 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., tutuklandı.
İİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada kamyonetin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.