Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç aşında, nereli? Biran Damla Yılmaz biyografisi!

Biran Damla Yılmaz, son günlerde özel hayatı ile öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Pek çok dizide yer alan Biran Damla Yılmaz, asıl ününü ise Kırgın Çiçekler isimli dizide kazanmıştı. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç aşında, nereli? Biran Damla Yılmazhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

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Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

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