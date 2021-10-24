Bir İsrailli Bakan'dan daha hükümetin 6 Filistinli STK'yı terör listesine almasına tepki

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, hükümetin Filistinli 6 sivil toplum kuruluşunu terör örgütü listesine almasına tepki gösterdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Frej, hükümetinin haftalık kabine toplantısı öncesi kendisine söz konusu Filistinli STK'ların durumuna ilişkin yöneltilen soruya, "Bu kuruluşlarla terör arasında hiçbir bağlantı yoktur." cevabını verdi.

Hükümeti oluşturan koalisyonun sol eğilimli partisi Meretz'den bakan olan Arap asıllı Frej, "Güçlü bir ülke eleştiriyle nasıl başa çıkacağını bilmelidir, bu bizim gücümüzün sınavıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile Çevre Koruma Bakanı Tamara Zandberg de hükümetin 6 Filistinli STK'yı terör örgütü listesine almasına tepki göstermişti.

Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Bunlar tanınmış sivil toplum kuruluşları ve onları bu şekilde tanımlamak çok sorunlu bir durum. (Savunma Bakanı Benny) Gantz ile güvenlik kurumları bu karar hakkında halka kanıt sunmalıdır. İsrail, Filistinli STK'lara kısıtlamalar getirirken çok ama çok dikkatli olmalı, çünkü bunun siyasi alanda, dış ilişkilerde ve en önemlisi insan hakları alanında etkileri olacaktır."

Çevre Koruma Bakanı Zandberg ise İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "Genellikle insan hakları, sol ve işgal karşıtlığı terörle ilişkilendirilir ancak burada durum böyle değildir." ifadesini kullanmıştı.

Zandberg, İsrail'in terörist ilan ettiği 6 kuruluştan 3'ünün eskiden beri insan hakları alanında faaliyet gösterdiği bilinen önemli STK'lar olduğuna dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, 22 Ekim Cuma günü, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Örgütü, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin şubesini illegal ilan etmişti.