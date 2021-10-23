BİR FİDAN DİKTİ, BİR OYUNCAK SAHİBİ OLDULAR

KARS (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belendik Köyü'nde Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 'Bir fidan bir oyuncak' etkinliği düzenlendi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün da katıldığı programda ilk ve ortaokulda 120 öğrencisi olan Belendik Köy okulunun bahçesine fidan dikildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 'Bir Oyuncak da Sen Ver' platformu işbirliğince Sarıkamış ilçesine bağlı Belendik köyünde düzenlenen 'Bir fidan bir oyuncak' etkinliğinde, fidanlar toprakla buluşturuldu. Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik şenlik havasında geçti.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Her çocuk bir oyuncağı hakkeder. Bir Oyuncak da Sen Ver platformu mutlu çocuk, mutlu yarınlar için harekete geçmiş. Sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerin işbirliğinde özellikle köydeki çocukların yüzünü güldürüyorlar dedi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, ormanların geliştirilmesi, çocuklardaki ağaç sevgisinin pekiştirilmesi adına güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi. Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu dile getiren Başsavcı Aygün, Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler, sadece çölleşmekle kalmazlar, sahip oldukları en değerli şeyi ve en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Ormanları korumak hepimizin görevidir, bizler de ağaç dikerek ve ağaç dikmeyi sevdirerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız. Sizlerin yükümlülüğü öğrencilik hayatınız boyunca bu fidanlara gözünüz gibi bakmak ve bunların büyümesinde emek sarfetmeniz olacaktır. İleride bu günü hatırlayarak gururla bu ağaçları biz dikmiştik diyebileceğiz diye konuştu.

Protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesindeki oluşturulan alanda fidanları toprakla buluşturdu. Oyuncak sahibi olmanın mutluluğunu da yaşayan çocuklar, fidanlara çok iyi bakacaklarını söyledi.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER

Belendik köyündeki program 27 Ekim 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerin şehit ettikleri dönemin muhtarı ve eşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi için yaptırılan şehitliğe ziyaret gerçekleştirildi. Şehitler için Kur'an okundu, dua edildi. Muhtar Mehmet Doğan, o gün yaşananları anlatarak köylülerinin vatanı, toprağı, bayrağı için mücadele verdiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri