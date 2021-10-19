Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi - Haberler
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Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans, şarampole devrildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans, şarampole devrildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans Karlıova-Yedisu kara yolunda seyir halindeyken, Kümbet köyü mevkisinde önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.

Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.

Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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