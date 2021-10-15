Binali Yıldırım, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Konseyi Aksakallar Keneşinin Türkiye üyesi Binali Yıldırım, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi, Budapeşte Büyükelçiliği ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Enstitüsü ve Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Araştırmalar Merkezince Budapeşte'de düzenlenen uluslararası konferansa katılmak üzere Macaristan'da bulunan Yıldırım'ın ziyaretlerine Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay eşlik etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etmişti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katılmıştı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.