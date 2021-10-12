Binali Yıldırım Bayburt'ta Coşkuyla Karşılandı

BAYBURT (Habermetre) - Son Başbakanımız ve Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi açılış ve programa katılmak için geldiği Bayburt'ta, Bayburt Valiliği ziyaret etti.

Aynı zamanda İzmir Milletvekili Yıldırım'ı Bayburt Valiliğine gelişinde Vali Cüneyt Epcim AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref defterini imzalayan Yıldırım, daha sonra Valilik Makamına geçti. Yıldırım burada ilimizde yürütülen yatırımlar hakkında Vali Epcim'den bilgi aldı.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada son Başbakan Binali Yıldırım'ı Bayburt'ta ağırlamaktan ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu güne kadar başta Bayburt olmak üzere ülkemizin dört bir yanında mega projelere imza attığını ifade eden Vali Epcim, son dönemde tamamlanarak hizmete alınan bir çok projenin bunun ispatı olduğunu vurguladı. Kop Tüneli, Şehit Hamit Şahin tüneli gibi projeleri buna örnek gösteren Vali Epcim Yıldırım'ın ulaştırma, haber leşme, denizcilik gibi alanlarda başlattığı atılımların Bayburt - Gümüşhane Havaalanı, Vauk tüneli gibi projelerle devam ettiğini söyledi. Vali Epcim, ziyareti dolayısıyla Yıldırım'a teşekkürlerini yineleyerek Bayburt halkı adına da minnettarlığını belitti.

Milletvekili Yıldırım ise Bayburt'ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek Bayburt halkının gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu bildirdi. Yıldırım, Bayburt halkının her şeyin en iyisine laik olduğuna vurgu yaparak karşılaştığı sıcak ve samimi ortam dolayısıyla müteşekkir olduğunu kaydetti.

Milletvekili Yıldırım Valilik ziyaretini ardından Valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım'a ziyaretlerinde eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetini Battal, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ve Burhan Çakır, AK Parti İstanbul MilletvekiliSerkan Bayram ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu da eşlik etti.

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