Microsoft varisi Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı zengin bir aileye mensup Nayel Nassar (30) ile evlendi. Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nassar'la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Bill Gates'in damadı kim, Müslüman mı?

ÖNCE İSLAMİ USULLERE GÖRE EVLENDİLER

Çiftin cuma günü, ailenin New York'ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve hayatlarını İslami usullere göre birleştirdikleri öğrenildi. Westchester'daki düğüne Jennifer'in anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile birlikte 300 civarında kişi katıldı.

DÜĞÜNDEN DETAYLAR

Gates çifti yazın açtıkları boşanma davası sonrasında ilk kez birlikte görüldü. Geline hepsi yeşil kıyafet giymiş 9 nedime eşlik etti. Yeni evli çift, düğün sonrasında malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.

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