Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Bursa'da bulunan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için rapor hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, raporun bilimsel ve etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa'da bulunan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

Kararın nedeni olarak ise için hazırlanan raporun bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından gerçek olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve etik kuralları ihlal etmesi gösterildi.

İlhan'ın kişisel olarak hazırladığı raporunda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın logosunu kullanması ve raporun adının "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Halk Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor" olarak belirtilmesi de ceza gerekçesi sayıldı.

Bursa kent merkezi içerisinde yer alan DOSAB'da kömürle çalışacak bir termik santral Bursalıların tepkisini çekmiş ve eylemler başlamıştı. Termik santral projeye göre yılda 524 bin ton kömür yakması, kömürün de Bursa dışından santrale karayolu ile taşınması planlanıyordu. TTB'nin denetiminde Bursa'nın hava kirliliği sınır değerlerinin çok üzerinde olmasına rağmen ÇED sürecinde Prof. Dr. Mustafa N. İlhan'ın bunu görmezden gelerek taraflı bir davranış sergilediği ve kişisel görüşünü bilimsel görüş olarak sunup projeye olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası
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Haber: Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası - Haberler
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