Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bilge Öztürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bilge Öztürk hakkında merak edilenler. Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi. Bilge Öztürk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bilge Öztürk merak konusu oldu. İşte Bilge Öztürk hakkında merak edilen Bilge Öztürk kimdir, Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1978

Kaç yaşında: 43 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bilge Öztürk avukat ve milli sporcudur. Yaptğı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka'da yaşıyor ve açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan'la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli?
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Haber: Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli? - Haberler
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