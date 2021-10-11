Bilge Öztürk kimdir? Bilge Öztürk hayatı ve biyografisi! Bilge Öztürk kaç yaşında, nereli?

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BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1978 Kaç yaşında: 43 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Bilge Öztürk avukat ve milli sporcudur. Yaptğı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka'da yaşıyor ve açtığı "KiteMercedes By Bilge Öztürk" okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan'la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

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