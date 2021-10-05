Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

BİLECİK'e atanan Vali Kemal Kızılkaya görevine başladı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'e atanan Vali Kemal Kızılkaya görevine başladı. Kızılkaya, kentin tüm sorunlarına toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte çözüm arayacaklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır" dedi.

Son yayınlanan valililer Kararnamesiyle Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan Bilecik'e vali olarak atanan Kemal Kızılkaya görevine başladı. Valilik önünde Vali vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, sorunları toplumun bütün kesimleriyle birlikte çözeceklerini söyledi. Vali Kızılkaya, şöyle konuştu: "Bilecik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Cihan devleti Osmanlı'nın temellerinin atıldığı çok önemli bir başlangıç noktası. Konumu ile sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden bir şehrimiz. Zaman içerisinde bekleyen önümüzdeki meselelerini toplumun bütün kesimleriyle hep birlikte beraber çözüm arayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Ama önce her şey tanımakla, tanışmakla başlar. Ne diyor Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.' Bu vesileyle Bilecikli tüm hemşehrilerimi tanımaya, tanışmaya buraya davet ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ki, vatandaşlarımıza kapım her zaman açık olacaktır. Bilecikli hemşehrilerimin hizmetinde sürekli her daim olduğumu bilmelerini isterim."


Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ferdi Kadıoğlu Hamza Hamzaoğlu Ersun Yanal Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'in yeni valisi Kızılkaya, göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:06:18. #1.11#