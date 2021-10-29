Bilecik'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı törenlerle kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in tebriklerin kabulü ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Kaymakam Altay ve Belediye Başkanı Tekin halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Kaymakam Altay, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulan bir milli mücadele eseri olduğunu söyledi.

Törende öğrenciler, cumhuriyetle ilgili şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Tören, cumhuriyet konulu düzenlenen yarışma, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından resmi geçitle sona erdi.

Gölpazarı

Gölpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı ilçe stadında düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Şahin yaptığı konuşmada, cumhuriyetin Türk milletine verilmiş en büyük miras ve armağan olduğunu söyledi.

Tören, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Yahya Musa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Tamer Kurtul, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli

Osmaneli'nde ilçe stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, cumhuriyetin yeni bir devrin başlangıcı olduğunu belirtti.

Törende gösteriler ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından resmi geçit yapıldı.

Etkinlik mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşüyle sona erdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.