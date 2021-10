BİK Müdürü Duran:

SAKARYA (İHA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gazetecilik ve Haber cilik Bölümü öğrencileriyle 'Yeni Vizyonuyla Basın İlan Kurumu ve Yeni Nesil Gazetecilik' adlı programda bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Kötü haberiyi haberi bozmaya başladı ve bu dijitalle daha da yaygınlaşmaya başladı" dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, SUBÜ Gazetecilik ve Haber cilik Bölümü öğrencileriyle 'Yeni Vizyonuyla Basın İlan Kurumu ve Yeni Nesil Gazetecilik' adlı programda bir araya geldi. SUBÜ'nün konferans salonunda gerçekleşen programa, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'nın yanı sıra BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ Gazetecilik ve Haber cilik Bölümü Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilere yalan haberin doğru haberin önüne geçtiğini aktaran Duran, sosyal medyada yer alan her haberin doğru olmadığını ve kötü haberler in iyi haberler in önüne geçtiğini dile getirdi. Basın İlan Kurumu'nun yetkileri, yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler veren Duran, ulusal ve yerel olarak faaliyet gösteren gazeteleri denetleyerek kalkınmaları konusunda mali desteklerde bulunduklarını söyledi. Soru cevap şeklinde devam eden program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Yalan haber doğru haber den daha fazla ilgi görüyor

'Yeni Vizyonuyla Basın İlan Kurumu ve Yeni Nesil Gazetecilik' adlı programda öğrencilerle bir araya gelen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Bir dijital dönüşüm dönemindeyiz yeni nesil gazetecilikte siz bu işin mesleğini yapıyorsunuz, eğitimini görüyorsunuz. Ama çok popüler gazetecilerden çok daha fazla gazetecilik yapabilen, hiç bu konularla alakası olmayan milyon milyon takipçileri olan yeni nesil gazeteciler var artık. Maalesef yeni nesil gazetecilikle birlikte aslında çok absürt, gerçekle bir alakası olmayan sadece popülizm ve taraftan beğeni toplama adına bir sürü saçma sapan işler çıkmaya başladı. Yalan haber doğru haber den daha fazla ilgi görüyor. Bir sanatçı vefat etti diye haber yapıyorlar sosyal medyada adam çıkıp, "Ya ölmedim ben hayattayım" diyor ama öldü haberi daha fazla ilgi görüyor. Kötü haberiyi haberi bozmaya başladı ve bu dijitalle daha da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle gazete ve internet sayfalarını geliştirmeyle ilgili bir takım önerilerde bulunuyorum ve bununla ilgili bizim bu konu hakkında eğitim çalışmalarımızda var. Ama bu alan aynı zamanda istismara çok açık bir alan biz istiyoruz ki gazetecilik kültürünün yansıdığı internet siteleri olsun. Gazetecilikte bir haber doğrulama diye bir şey var yani haberi yapmadan önce doğrulanıyor. Ama maalesef internet medyacılığında haberi önce girme diye bir şey var. Birçok etken giriyor devreye, haberi girelim ve yalansa çıkartırız haberi ama o arada bu kadar tıklanma oldu düşüncesi oluşuyor. Sizler bu sektöre girecek kişiler olarak, benim size tavsiyem lütfen ahlaklı olanı tercih edin. Gerçekten bu sektörde iş yapacak, gazeteci olacaksınız önce gazete okuyun. Gazete okumayan gazeteci olmaz" dedi.

Sosyal medya araç ve gereçleri konvansiyel silahların önüne geçmiş durumda

Sosyal medya ile ilgili öngörüde bulunan Duran, "Dijital dönüşüm, yeni internet medyası ile ilgili yasa geliyor, hazırlık yapılıyor. Çok fazla internet sitesi var, bunlar demokrasinin çok sesliliğidir çok güzel. 995 gazete var bizden ilan alan Türkiye çapında ben bundan memnunum. Yerel demokrasinin ana unsurlarından, kılcal damarlarıdır yerel gazeteler. Sosyal medya yasası konusunda bizden de görüşler istendi, bizde kendi bilgi ve tecrübelerimizi aktardık. Artık onların da bir yasal formu olacak, internet medyasında çalışanlar basın kartı da alamıyorlar. Basın kartı alabilecekler, yasal sorumlulukları olacak, yaptıkları haberler den sorumlu olacaklar ve bir kurumsallık aranacak. Bu konuda bir çalışma yapılıyor, meclisten çıkacak. Kameralar veya sosyal medya araç ve gereçleri konvansiyel silahların önüne geçmiş durumda. Ülkeleri karıştırabiliyor, infial oluşturabiliyor, toplumları yönlendirilebiliyor yalan ve sahte haberler ile beraber. Tabii ki yeni gelen sistemle beraber, kanunla beraber sosyal medya yasası olarakta geçiyor bu, orada mutlaka bir takım yaptırımlarda bulunulacaktır. Böyle sistem yürümez, bundan herkes şikayetçi. Bu kontrolsüz bir güç, bu gücün kontrol altına alınması gerekir, inşallah alınacaktır diye bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA