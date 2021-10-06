Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı - Haberler
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Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere, Beyşehir ilçesi fotoğraf kareleriyle tanıtıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere, Beyşehir ilçesi fotoğraf kareleriyle tanıtıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla fakültede açılan fotoğraf sergisinde, ilçenin fotoğrafları öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı - Haberler
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