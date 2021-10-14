Beyşehir Gölü'nde teknelerinin peşine takılan martıların balık kapma yarışı - Haberler
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Beyşehir Gölü'nde teknelerinin peşine takılan martıların balık kapma yarışı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Gölü'nde teknelerinin peşine takılan martıların balık kapma yarışı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde balık avlayan balıkçı teknelerinin peşine takılan martı sürüleri, ağlara takılan ancak küçük olduğu için suya bırakılan balıklarla besleniyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde balık avlayan balıkçı teknelerinin peşine takılan martı sürüleri, ağlara takılan ancak küçük olduğu için suya bırakılan balıklarla besleniyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar tekneleriyle gölde avlanırken martılar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Balıkçı teknelerinin peşine takılan martılar, avcıların küçük bulduğu balıkları suya atarken kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Balıkçı İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, göl sularına ağ sererken hedeflerinin daha büyüklerini yakalamak olduğunu, ancak küçük balıkların da zaman zaman ağ gözlerine takılabildiğini söyledi.

Küçük balıkları ağ gözlerinden alıp tekrar suya bıraktıklarında teknenin etrafını saran martı sürülerinin beslenebilmek için birbiriyle yarıştığını belirten Erdoğan, "Martılar kolay av olduğu için ağlardan balık toplarken teknelerimizin etrafına doluşuyor. Hatta teknelerimizin kenarlarına bile konuyor. Avlanma faaliyetleri esnasında bazen 100-200 martı oluyor. Balıkçı teknesindeki ağlardan küçük balıklar suya atıldığında martılar kapmaya çalışıyor, hangisi daha hızlıyla balığı kapıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu manzaranın, gölde avlanma yapılan her açığında yaşandığını, görenlerin de ilgisini çektiğini dile getirdi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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