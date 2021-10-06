Beyşehir'de ihracatta ilk bine giren firmaya plaket verildi - Haberler
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Beyşehir'de ihracatta ilk bine giren firmaya plaket verildi

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de ihracatta ilk bine giren firmaya plaket verildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırmasında 588 sırada yer alan Derya Silah Sanayi Firmasına Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırmasında 588 sırada yer alan Derya Silah Sanayi Firmasına Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teşekkür plaketi verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ile Beyşehir TSO Meclis Başkan Yardımcısı Ziya Yaka, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Derya Silah fabrikasını ziyaret etti.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akbıyık, ziyarette 2020 yılı Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü 'ne ait ihracatçı listesinde 12'inci sırada, 2020 yılı ilk 1000 ihracatçı listesine de 588'inci sırada yer alan firma yetkilileri Abdussettar Eruzun ile Mehmet Çeler'e plaketlerini verdi.

Eruzun ve Çeler de ziyaretlerinden dolayı Başkan Bayındır ve beraberindekilere teşekkür etti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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