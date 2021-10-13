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Beypazarı'nda "Kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Kadına yönelik şiddet ile erkan yaşta ve zorla evliliklerle mücadele farkındalık" semineri düzenlendi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Kadına yönelik şiddet ile erkan yaşta ve zorla evliliklerle mücadele farkındalık" semineri düzenlendi.

Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlenen seminere, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Göksu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahar Yiğittekin, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile muhtarlar katıldı.

Seminerde, konusunda uzmanlar Ayşe Nur Aydoğan ve Büşra Çayır tarafından kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele yöntemlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Seminerde, muhtarların konuyla ilgili soruları da cevaplandırıldı.

Beypazarı'nda Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı'nda 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri düzenlendi - Haberler
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