Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı - Haberler
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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve maske denetimine katıldı.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve maske denetimine katıldı.

İlçede koronavirüs vakaları arttığı için emniyet ekipleri maske ve sosyal mesafe gibi konularda denetim yaptı.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Metin Demirci'nin yönettiği denetimlere Kaymakam Erdoğan da Hanlarönü Meydanı'nda ekiplere eşlik etti.

Erdoğan, denetimlerin sürdüreceğini ancak halkın da belirlenen kurallara uymalarının önemli olduğunu söyledi.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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