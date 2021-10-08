Beyoğlu'nda mahalle bahçelerine bir yenisi eklendi

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesince ilçedeki mahalle bahçelerine bir yenisi, Piyalepaşa'da eklendi. Şehit Er Salim Ünal'ın adının verildiği mahalle bahçesinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu bahçeler, parklar kardeşliğin pekişmesine vesile olacak" dedi.

Beyoğlu Belediyesince hayata geçirilen "Mahalle Bahçeleri" projesi ile her mahallede yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediliyor. Proje kapsamında toplamda 60'a yakın farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinin bir yenisi Piyalepaşa Mahallesi'nde hizmete açıldı. Şehit Er Salim Ünal'ın isminin verdiği mahalle bahçesinin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, Şehit Er Salim Ünal'ın ailesi, çocuklar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

"Burası çocukların, mahallenin toplanma yeri olacak, kardeşliğin pekişmesine vesile olacak"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Birlikte güzel bir gündeyiz ama biraz buruğuz. Çünkü bugün vatan için şehit olan değerli bir kardeşimizi, şehidimizi anıyoruz. Ben, bu birlik ve beraberlik var oldukça bu topraklarda hep var olacağımıza inanıyorum. Şehidimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burası bu mahallenin toplanma alanı, çocukların toplanma yeri olacak. Bir mahallede çocukların, bağırışları, gülüşleri, haykırışları o mahallenin geleceğine işarettir. Ben, Piyalepaşa'mızda, Beyoğlu'muzda, İstanbul'umuzda ve bütün Türkiye'mizde inancı, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun birlik beraberlik içerisinde kardeşçe yaşayacağımıza inanıyorum. Bu bahçeler, parklar kardeşliğin pekişmesine vesile olacak yerlerdir. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Romanı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisiyle, bir ve beraber olacak, kimsenin bizi bölmesine fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği, Malazgirt'ten bu yana bize emanet edilen bu vatan toprağına bu gençlerimiz sonuna kadar sahip çıkacak" dedi.

Yeni doğan bebekler için zeytin ağaçları dikiliyor

Beyoğlu'nda hayata geçirdikleri bir başka projeden bahseden Haydar Ali Yıldız, "Bugün eşim Necibe Seyhan Hanım da burada, o da çok büyük bir gayretle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyor. Barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin ve sağlığın sembolü olan zeytin ağaçlarını mahallemizde doğan çocuklar adına bu bahçe ve parklara dikiyoruz. Zeytin ağaçlarımız yeni doğan bebeklerimizle birlikte Beyoğlu'muzda büyüyorlar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bolluk ve bereketini bu topraklarda daim etsin diyoruz" ifadeleri kullandı.

"Yeşil alanlar çocuklarımız için önemlidir"

Yeşil alanların öneminden bahseden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Yeşil alanlar bizim için, çocuklarımız için önemlidir. Çocuklarımızın daha fazla yeşil alanla buluşması, evlerinden çıkarak sosyalleşmesi anlamında bu tür yatırım ve hizmetlerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hizmeti yerine getiren belediyemize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu mahallemizde bir şehidimiz var, şehidimizin ailesi yaşıyor. Onlar için de çok anlamlı oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Er Salim Ünal Mahalle Bahçesi'nin açılış kurdelesi çocuklar tarafından kesildi. Açılışın ardından Başkan Yıldız, ilçede yeni doğan çocukların adına bahçeye zeytin fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından çocukların ailelerine hatıra sertifikaları verildi. - İSTANBUL