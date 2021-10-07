Beylikdüzü'nde kültür sanat sezonu tüm heyecanıyla başlıyor

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Sanatseverler, Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı birbirinden güzel etkinliklerde, keyifli dakikalar yaşayacak. Sezonun ilk etkinliğinde BKM Mutfak komedyenlerinden Gökhan Ünver, tek kişilik stand-up gösterisi ile 9 Ekim Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

İstanbul'un en iddialı kültür sanat merkezlerinden biri olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Ekim ayında, sanat dünyasının önemli isimlerini Beylikdüzü'nde ağırlayacak. Beylikdüzü Belediyesi'nin, hazırladığı birbirinden güzel etkinliklerle kültür sanat sezonu boyunca sanatın tüm renkleri sanatseverlerle buluşacak. 'İbrahim Şirin, Oğuzhan Bolbol, Oktay Şenol, Mesut Süre, Özgür Turhan ve Tahsin Hasoğlu' gibi isimlerin ön plana çıktığı Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri, 9 Ekim Cumartesi günü, BKM Mutfak komedyenlerinden Gökhan Ünver'in muhteşem stand-up gösterisiyle başlayacak.

Stand-up dünyasının yıldızları BAKSM'de

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi stand-up dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. 9 Ekim'de BKM Mutfak komedyenlerinden Gökhan Ünver, muhteşem performansı ile izleyici ile buluşacak. 15 Ekim'de Türk radyo programcısı ve stand-up sanatçısı Mesut Süre, 23 Ekim'de BKM Mutfak komedyenlerinden Özgür Turhan, 30 Ekim'de ise çektiği videolarla sosyal medyada gündem olan, BKM Mutfak oyuncularından sosyal medya fenomeni Tahsin Hasoğlu, izleyicilere tadına doyulmaz bir gösteri sunacak.

Tiyatro coşkusu tüm çocukları saracak

Ekim ayı boyunca çocuk tiyatro dünyasının usta isimleri Beylikdüzü Sahnesi'nde, çocuklara büyülü anlar yaşatacak. 16 Ekim Cumartesi günü Oktay Şenol'un yönettiği, 'Bir Kümes Müzikali' saat 13.00 ve 16.00'da seyirciyle buluşacak. 17 Ekim'de ise canlı orkestralı, kendine özgü şarkıları ve tarzıyla özellikle hayvan haklarını savunan ve 'Sende Bir Pati Sev' sloganıyla öne çıkan "Sihirli Patiler Orkestrası" isimli çocuk tiyatrosu sahne alacak.

Müzik dünyasının yıldızları BAKSM'de

Ekim ayı boyunca müzik dünyasının ünlü isimlerine de ev sahipliği yapacak olan BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, 22 Ekim Cuma günü, devlet sanatçısı İbrahim Şirin yönetiminde "İbrahim Şirin T.S.M Korosu" müzikseverlere tadına doyulmaz bir akşam yaşatacak. 31 Ekim'de ise Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği üyeleri, şef Oğuzhan Bolbol yönetiminde müzikseverlere harika bir konser verecek.

Pandemi kuralları üst düzeyde olacak

BAKSM'de sanatseverlerle buluşacak olan etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulanacak. Sanatseverlerin etkinlik alanına gelirken aşı kartı veya PCR test sonucunu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Aşı kartı veya PCR sonucu olmayan katılımcılar etkinlik alanına alınmayacak. Etkinlik girişinde "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacak. Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacağı Beylikdüzü Sahnesi'nde ayrıca sanatseverlerin kapılarda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonuna girmeleri sağlanacak.

BAKSM'de düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilir; etkinliklere ait ücretli ve ücretsiz biletleri ise BAKSM gişesinden ve Biletix'ten temin edebilir.

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