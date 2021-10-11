Beykoz Üniversitesi ile Morgan State Üniversitesi Arasında İş Birliği İmzalandı

Morgan State Üniversitesi heyeti Beykoz Üniversitesini ziyaret etti. Morgan State Üniversitesi Akademik İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Farzad Moazzami, Akademik Danışmanı Dr. Farhad Moazzami, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Uluslararası Anlaşmalar ve Temin Direktörü Necati Sözüöz toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Ebru Aytanç bulundu.

İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol iki üniversite arasında karşılıklı olarak öğrenci, stajyer, akademik ve idari personel değişimi, üniversitelerin araştırma ve bilimsel yayınlarda iş birliği yapmasını kapsıyor.

Toplantıya katılan Morgan State Üniversitesi Akademik İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Farzad Moazzami ve heyetine teşekkür ederiz.

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