Beydağ Çomaklar'da kestane festivali

BEYDAĞ, İZMİR (Bültenler) - Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, 31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak olan Kestane Festivaline herkesi davet etti.

Bu yıl 2.'si yapılacak olan ve Beydağ'ın lezzetli ve kıymetli ürünü kestanesinin tanıtımının amaçlandığı 2. Kestane Festivali programı da belli oldu. 2019'da Kestane Festivali'ndeyapılan birçok etkinliklerin ardından bu yıl da aynı şekilde birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. 2019'da Beydağ Belediyesi tarafından yöresel keşkek, fırında kestane, ızgara kestane, yahni kestane, yayık ayran ve gözleme ikramında bulunulmuştu. Bu sene 31 Ekim'de de Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar "Hepimize kışı sevdiren mükemmel tattaki Beydağ Kestanemizi tatmayı kaçırmayın" diyerek herkese festivale davet etti.

Çomaklar'da Kestane Zamanı

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, festivale herkesi davet ederek "31 Ekim Pazar günü Çomaklar Mahallemizde saat 10.00'da İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz festivalimiz başlayacak. 30 Ekim'de de yine Çomaklar Mahallesi'nde "Kestane Yetiştiriciliği ve Karşılaşılan Temel Sorunlar, Bitki Sağlığı ve Korunması, Gal Arısı" konularında Panel yapılarak üreticilerimize kestane hastalıkları hakkında bilgiler verilecek. 31 Ekim Pazar günü saat 10.00'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in katılımı ile başlayacak olan festivalde Beydağ'ımızın meşhur kestanesini tanıtmaya çalışacağız. Beydağ'ın en lezzetli ve en iyi kestanesini seçeceğimiz kestane yarışmamız da olacak. Değişik etkinlikler olacak. Bando takımı ile başlayacak ve çeşitli folklor oyunları ile devam edecek olan festivalimize İzmir'li ve bütün Türkiye'den vatandaşlarımızı bekliyoruz. Amacımız buralarda hepimizin bildiği ama yeterince tanınmayan kestanemizi hemen hemen herkesin bilmesini, tanımasını sağlamak ve Beydağ için çok girdi sağlayacak, çiftçimizin ekonomisine katkı sağlayarak, daha çok bilinirliğini sağlamaktır." diye konuştu.

Lezzet ve Müzik Şöleni

31 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Beydağ Çomaklar Mahallesi'nde halkoyunu gösterileriyle kestane bereketinin güzelliği herkesle paylaşılacak.

31 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Çomaklar Mahallesi'nde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası festival katılımcılarına müzik ziyafeti yaşatacak. Festival boyunca katılımcılara kestane ile hazırlanan lezzetler ikram edilecek.

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