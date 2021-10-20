Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı - Haberler
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Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel
Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.Polis, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.


Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Son Dakika Haberleri
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