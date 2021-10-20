Beşiktaş JK Yönetim Kurulundan Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur ÇEBİ ile yönetim kurulu üyeleri Emre KOCADAĞ, Fatih Hakan AVŞAR, Kemal ERDOĞAN, Hakan DALTABAN ve Kartal Yuvaları Sorumlusu Selen ERSU, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Orhan DOM'un da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur ÇEBİ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur ÇEBİ'ye minyatür şehitler abidesi hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri