Berberice ilk siyer kitabı Cezayir'de yayınlandı

Cezayirli yazar İbrahim Tazgart, emsalleri arasında bir ilk olarak Hazreti Muhammed'in hayatını Berberi (Amazigh) dilinde anlatan bir kitap yayınladı.

Eylül ayında Cezayir'deki Sira Yayınevi tarafından "Hz. Muhammed'in Hayatı: Hakikat Yolunda" başlığı altında yayımlanan kitap, Müslüman olan ve bugüne kadar Hazreti Muhammed'in hayatını sözlü kültürle nesilden nesile aktaran Berberi toplumu için ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyor.

Tazgart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kitap Hazreti Muhammed'in hayatında keyifli bir yolculuktur." dedi.

Bir Müslüman Berberi olarak Peygamberin hayatı hakkında yazıp bunu yayınlamanın görevi olduğunu söyleyen Tazgart, Haçlı Seferleri sonrası (13. Yüzyılın sonları) Kilisenin İslam'a karşı başlattığı ve hala devam eden fikir ve düşünce kampanyalarıyla Peygamberin değerini azaltmaya çalışmasına karşı kitabı kaleme aldığına dikkati çekti.

Batı dünyasındaki İslamofobik medya ve fikir çalışmalarının İslam dünyası üzerinde çatlaklar oluşturmaya kadar gittiğini belirten Tazgart, "Peygamber aleyhine yazmak, başta Fransa olmak üzere Batı'da başarının bir şartı haline gelmiştir." diye konuştu.

Tazgart, Berberiler ve İslam arasındaki ilişkilerde bir sürtüşme yaratma çabalarının, bölgeyi hedef alan en tehlikeli silahlardan biri olduğunu vurguladı.

Kuzey Afrika'nın en eski halklarından biri olan Berberiler, Arap halklarının arasında yaşam sürmelerine rağmen kendi dillerini, örf ve adetlerini devam ettiriyorlar.

Genel olarak Müslüman olan Berberi nüfusu Fas, Cezayir, Mali, Mısır ve Libya gibi ülkelerde bulunuyor.

Berberi dilinin Afrika'da yaklaşık 30 ila 40 milyon insan tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor.