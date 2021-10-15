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Bensu Soral boşandı mı?

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Bensu Soral boşandı mı?

Bir süredir haklarında çıkan ihanet iddialarının ardından boşandıkları ileri sürülen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden beklenen açıklama geldi. Dün akşam Cihangir'de görüntülenen güzel oyuncu, boşanma iddiasını yalanlayarak "Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz" dedi. Peki, Bensu Soral boşandı mı?

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikilinin tek celsede boşandığı iddia edildi. Cihangir'deki bir etkinliğe katılan Bensu Soral, boşanma iddiasını yalanlarken evliliği hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Bensu Soral boşandı mı?

BENSU SORAL BOŞANDI MI?

Boşandığı yönündeki haberler hakkında konuşan güzel oyuncu, "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberler i. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberler e ne olur itibar etmeyin" dedi.

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