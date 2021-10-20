Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Benfica ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Haftanın en çok merak edilen maçı Portekiz takımı Benfica ile Alman takımı Bayern Münih arasında düzenlenecek. Peki, Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Benfica ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Haftanın en çok merak edilen maçı Portekiz takımı Benfica ile Alman takımı Bayern Münih arasında düzenlenecek. Peki, Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...
Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele EXXEN dijital platformundan naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.
Benfica Bayern Münih maçı Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.
Haberler.com - Gündem