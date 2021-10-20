UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Benfica ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Haftanın en çok merak edilen maçı Portekiz takımı Benfica ile Alman takımı Bayern Münih arasında düzenlenecek. Peki, Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele EXXEN dijital platformundan naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

BENFİCA BAYERN MÜNİH NEREDE OYNANACAK?

Benfica Bayern Münih maçı Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

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