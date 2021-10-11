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Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü Bir süre önce Buldan Belediyesi tarafından alınan kararla, Millet Bahçesi olacağı açıklanan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi harabeye döndü.

DENİZLİ (İHA) - Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü

DENİZLİ - Bir süre önce Buldan Belediyesi tarafından alınan kararla, Millet Bahçesi olacağı açıklanan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi harabeye döndü.

Denizli'nin buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesinde bulunan eski kültür merkezinin şimdiki hali yürekleri sızlatıyor. Buldan Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan, ancak aradan geçen zaman içerisinde bir çalışma yapılmadığı gibi öylece bırakılan Buldan Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi viraneye döndü. Geçtiğimiz dönemde Buldan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Atatürk'ün annesi, Zübeyde Hanım'ın isminin verildiği Kültür Merkezinin adeta çöplüğe döndü. Önceki dönemde mahalle sakinlerinin dinlenebileceği, çocukların eğlenebileceği bir merkez haline gelen Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, millet bahçesi olacağı kararlaştırıldı. Aradan geçen onca zamana rağmen millet bahçesi için henüz bir girişimde bulunulmadı. Camları kırılan, lavabo ve tuvalet malzemelerine zarar verilen kültür merkezini şimdiki hali harabeyi andırıyor.

Kültür Merkezinin şimdiki halinin içler acısı olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Mürüvvet Demircioğlu, "Kültür merkezi olarak yapılan burası hem çocuklarımızın oyun dünyası, çocuk parkı hem de bu mahallede yaşayan insanlarımızın dinlenebileceği, çocuklarının güvenle oynayabileceği bir alan olarak yapılmıştı. Şu anda o konumda değil. En büyük saygısızlık yapıldı. Tüm tuvaletleri, lavaboları, camları ve çatıları her yeri kırılmış durumda. Geceleri kimin gelip, bu hale getirdiği belli değil. Bu hem devletimize zarar hem de aileler güvenle çocuklarını oynatamıyorlar. Belediye Başkanımızın burayı tekrardan canlandırmasını, güzel bir yer yapmasını istiyoruz" dedi.

Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü

Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü

Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü

Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü
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Haber: Belediye tarafından Millet Bahçesi yapılacağı söylenen Kültür Merkezi harabeye döndü - Haberler
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