Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü
Konya'da Sarayönü Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini canlı canlı şantiyedeki çukura gömdü. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anları izleyenler büyük tepki gösterdi. Olayla ilgili Sarayönü Kaymakamlığı adli ve idari soruşturma başlattı.
Sarayönü ilçesinde 25 Ekim'de çekilen görüntülerde uyuşturucu iğneyle bayıltılan onlarca köpek, belediye personeli tarafından belediyeye ait şantiyede açılan çukura atılarak iş makinası yardımıyla üzerleri örtüldü.
Görüntülerde ayrıca atılan köpeklerden birisinin de uyuşturucunu etkisinden kurtularak, çukurdan çıkıp hızla uzaklaştığı da yer aldı.
O anları cep telefonu ile kaydeden kişi ise, "Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili Sarayönü Kaymakamlığı da adli ve idari soruşturma başlattı.
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