Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü

Sarayönü ilçesinde 25 Ekim'de çekilen görüntülerde uyuşturucu iğneyle bayıltılan onlarca köpek, belediye personeli tarafından belediyeye ait şantiyede açılan çukura atılarak iş makinası yardımıyla üzerleri örtüldü.

BİR KÖPEK ÇUKURDAN ÇIKIP YÜRÜDÜ

Görüntülerde ayrıca atılan köpeklerden birisinin de uyuşturucunu etkisinden kurtularak, çukurdan çıkıp hızla uzaklaştığı da yer aldı.

"DÜN DE VURUP GETİRDİLER"

O anları cep telefonu ile kaydeden kişi ise, "Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili Sarayönü Kaymakamlığı da adli ve idari soruşturma başlattı.

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