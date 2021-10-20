Belçikalı polisler hükümeti protesto etti
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Merkez tren istasyonu önünde toplanan polisler Polislerin yürüyüşü BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Centrale) önünde toplanan polisler, 21 yıldır değişmeyen polis memurlarının statülerini, emekli maaşlarını ve emeklilik yaşını görüşmek üzere İçişleri...
Merkez tren istasyonu önünde toplanan polisler
Polislerin yürüyüşü BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Centrale) önünde toplanan polisler, 21 yıldır değişmeyen polis memurlarının statülerini, emekli maaşlarını ve emeklilik yaşını görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı binası önüne kadar yürüyüş yaptı.