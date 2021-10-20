Belçikalı polisler hükümeti protesto etti

Merkez tren istasyonu önünde toplanan polisler

Polislerin yürüyüşü BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Centrale) önünde toplanan polisler, 21 yıldır değişmeyen polis memurlarının statülerini, emekli maaşlarını ve emeklilik yaşını görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı binası önüne kadar yürüyüş yaptı.