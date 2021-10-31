Belçika'da yüzlerce çevreci, Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çevreciler, iklim değişikliğine dikkati çekmek için Avrupa Parlamentosuna (AP) yürüdü.

Brüksel'de toplanan yüzlerce eylemci, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay sonu yapılacak zirve öncesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Merkez Tren İstasyonu'nda toplanan çevreciler, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgeden geçerek Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele konulu slogan attı.

Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen eylemciler "Yeşil düşünün", "Çözümün parçası olun, kirliliğin değil", "Toprak anamıza saygı", "Bugün oy kullanamayan gelecek 10 jenerasyonu düşünün", "Fosil yakıtlardan özgürleşin", "Değişim istiyoruz ama iklimde değil" ve "Zamanımız yok" yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26), 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde Glasgow'da liderler, kamu ve özel sektör üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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