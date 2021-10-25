Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bekir Kuvvet Erim hakkında araştırmalar yapılıyor. Bekir Kuvvet Erim kimdir? Bekir Kuvvet Erim kaç yaşında, nereli? Bekir Kuvvet Erim hayatı ve biyografisi!

BEKİR KUVVET ERİM KİMDİR?

Eğitim:

1964-1969: İzmir Karşıyaka, Fevzi Paşa İlkokulu

1969-1971 :İzmir Özel Erdem Koleji (Ortaokul)

1971-1975 : Nazilli Lisesi

1975-1978 :Ankara Üniversitesi, Fizik Lisans

1978-1980 :Nazilli Eğitim EnstitüsüMatematik Bölümü mezunu.

Yabancı Dil Ve Bilgisayar:

İngilizce:Orta seviye.

Bilgisayar: Auto-Cad, Net-Cad, World, Exel, Power Point, Eta vb.

İş Deneyimi:

1972-1980 : Tarımsal Üretim (pamuk, narenciye vb), ve pazarlama.

1981-1993 : Örtü altı bitki yetiştiriciliği (Seraclık) ve sera imalatı.

1993-2004 :Gayrimenkul Danışmanlığı (Turyap Emlak Nazilli Temsilciliği).

2014- Devam ediyor:Gayrimenkul Danışmanlığı.

Siyasi Hayatı:

1999-2004Anavatan Partisi Belediye Meclis Üyeliği. (İsabeyli, Nazilli).

2004-2014: Ak Parti Belediye Başkanlığı(İsabeyli, Nazilli).

2018- Ak Parti 27.Dönem Aydın Milletvekili(Devam ediyor)

STK, Dernek ve Kurumlar:

2013-Müsiad Aydın Kurucu Üye,

2004-2006EOSK(Ege Otombil Sporları Kulübü Derneği) Başkan,

2006-2016 İsabeyli Cami Yaptırmave Yaşatma Derneği Kurucu Üye ve Başkan,

2007-2018 İSKO (İsabeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) Başkan,

2004 –2018 İsabeyli Şırlanspor Kulübü Derneği Başkan,

2013- 2018 AYOSK (Aydın Otomobil Sporları Kulübü Derneği) Kurucu Başkan.

Hobiler:

Motorsporları:2001Grup:N, Sınıf:3Türkiye Ralli Şampiyonu,

2002Citroen Trophy Türkiye Ralli Şampiyonu,

Tenis, Traking vb. doğa sporları.

Her türlü mekanik ve elektronik; motor, araba,telefon, tv, vb. tamiratı.

Bekir Kuvvet Erim evli ve 2 çocuk babasıdır.

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